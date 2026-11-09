T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer malikler,
|S.NO
|DOSYA NO
|İL
|İLÇE
|KÖY/MAH
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|1
|2026/298
|Kırşehir
|Akpınar
|Eğrisöğüt
|362
|15
|Ali KOÇAK ve diğerleri
|2
|2026/299
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|147
|103
|Sevinç DUMAN
|3
|2026/300
|Kırşehir
|Akpınar
|Çiftlik MehmetAğa
|118
|69
|Gazi GÖNEN ve diğerleri
|4
|2026/302
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|145
|70
|Emine TAŞ
|5
|2026/303
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|121
|56
|Fatma ATABEY
|6
|2026/304
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|153
|75
|Niyazi BAHADIR
|7
|2026/305
|Kırşehir
|Akpınar
|Kaleyazı
|713
|1
|Cevat ÖZTÜRK
|8
|2026/306
|Kırşehir
|Akpınar
|Hacımirze
|101
|2
|İbiş TÜRAN
|9
|2026/307
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|157
|100
|Ali ÖZASLAN ve diğerleri
|10
|2026/308
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|146
|78
|Emin ÖZKAN ve diğerleri
|11
|2026/312
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|147
|19-117-121
|Ali KIZIL ve diğerleri
|12
|2026/313
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|147
|131
|Bülent AŞCI ve diğerleri
|13
|2026/314
|Kırşehir
|Akpınar
|Alipaşa köyü
|662
|13
|Fatma ESEN ve diğerleri
|14
|2026/315
|Kırşehir
|Akpınar
|Sofrazlı köyü
|157
|9
|Satı BÜYÜKBAŞ vediğerleri
|15
|2026/316
|Kırşehir
|Akpınar
|Sofrazlı köyü
|166
|33
|Esme ILGAR ve diğerleri
|16
|2026/317
|Kırşehir
|Merkez
|ÖRCÜN
|126
|85
|Asım ATABEY ve diğerleri
|17
|2026/318
|Kırşehir
|Akpınar
|Alipaşa köyü
|665
|26
|Oktay BORHAN
|18
|2026/319
|Kırşehir
|Akpınar
|Alipaşa köyü
|665
|1
|Güllü CENGİZ
|19
|2026/321
|Kırşehir
|Akpınar
|Sofrazlı köyü
|166
|18
|Dursun AYDIN ve diğerleri
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü
c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
d) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği,
e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02588826