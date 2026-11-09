T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2026/298 -299-300-302-303-304-305-306-307-308-312-313-314-315-316-317-318-319-321

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer malikler,

S.NO DOSYA NO İL İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL DAVALILAR 1 2026/298 Kırşehir Akpınar Eğrisöğüt 362 15 Ali KOÇAK ve diğerleri 2 2026/299 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 103 Sevinç DUMAN 3 2026/300 Kırşehir Akpınar Çiftlik MehmetAğa 118 69 Gazi GÖNEN ve diğerleri 4 2026/302 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 145 70 Emine TAŞ 5 2026/303 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 121 56 Fatma ATABEY 6 2026/304 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 153 75 Niyazi BAHADIR 7 2026/305 Kırşehir Akpınar Kaleyazı 713 1 Cevat ÖZTÜRK 8 2026/306 Kırşehir Akpınar Hacımirze 101 2 İbiş TÜRAN 9 2026/307 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 157 100 Ali ÖZASLAN ve diğerleri 10 2026/308 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 146 78 Emin ÖZKAN ve diğerleri 11 2026/312 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 19-117-121 Ali KIZIL ve diğerleri 12 2026/313 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 131 Bülent AŞCI ve diğerleri 13 2026/314 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 662 13 Fatma ESEN ve diğerleri 14 2026/315 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 157 9 Satı BÜYÜKBAŞ vediğerleri 15 2026/316 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 166 33 Esme ILGAR ve diğerleri 16 2026/317 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 126 85 Asım ATABEY ve diğerleri 17 2026/318 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 665 26 Oktay BORHAN 18 2026/319 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 665 1 Güllü CENGİZ 19 2026/321 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 166 18 Dursun AYDIN ve diğerleri

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2026

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Basın No: ILN02588826