  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2026/298 -299-300-302-303-304-305-306-307-308-312-313-314-315-316-317-318-319-321

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer malikler,

S.NODOSYA NOİLİLÇEKÖY/MAHADAPARSELDAVALILAR
1 2026/298 Kırşehir Akpınar Eğrisöğüt 362 15 Ali KOÇAK ve diğerleri
2 2026/299 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 103 Sevinç DUMAN
3 2026/300 Kırşehir Akpınar Çiftlik MehmetAğa 118 69 Gazi GÖNEN ve diğerleri
4 2026/302 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 145 70 Emine TAŞ
5 2026/303 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 121 56 Fatma ATABEY
6 2026/304 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 153 75 Niyazi BAHADIR
7 2026/305 Kırşehir Akpınar Kaleyazı 713 1 Cevat ÖZTÜRK
8 2026/306 Kırşehir Akpınar Hacımirze 101 2 İbiş TÜRAN
9 2026/307 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 157 100 Ali ÖZASLAN ve diğerleri
10 2026/308 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 146 78 Emin ÖZKAN ve diğerleri
11 2026/312 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 19-117-121 Ali KIZIL ve diğerleri
12 2026/313 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 147 131 Bülent AŞCI ve diğerleri
13 2026/314 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 662 13 Fatma ESEN ve diğerleri
14 2026/315 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 157 9 Satı BÜYÜKBAŞ vediğerleri
15 2026/316 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 166 33 Esme ILGAR ve diğerleri
16 2026/317 Kırşehir Merkez ÖRCÜN 126 85 Asım ATABEY ve diğerleri
17 2026/318 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 665 26 Oktay BORHAN
18 2026/319 Kırşehir Akpınar Alipaşa köyü 665 1 Güllü CENGİZ
19 2026/321 Kırşehir Akpınar Sofrazlı köyü 166 18 Dursun AYDIN ve diğerleri

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02588826