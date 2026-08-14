T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/86 Esas



KARAR NO : 2024/97

Davacı Cemal ŞAHİNOĞLU tarafından Davalılar Ercan ÜNLÜ ve Gülşen ÜNLÜ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Selin ASLANTAŞ' a gerekçeli kararı tebliği için Deventer Başkonsolosluğuna yazılan müzekkerenin bila ikmal gönderildiği ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca yapılan adres araştırmasında da sonuç alınamamış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE ,

2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 427,60TL'nin peşin alınan 341,55TL ile 6.865,15TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 7.206,70TL'den mahsubu ile 6.779,10TL'nin aynı kanunun 31.maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra talep halinde yatırana iadesine,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerine bırakılmasına,

4-Davalı Gülşen ÜNLÜ kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT' ye göre 64.300,00TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Gülşen ÜNLÜ' ye ödenmesine,

5-Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1. maddesi gereğince artan gider avansı olması halinde karar kesinleştikten sonra hesap numarası bildirmiş ise elektronik ortamda bildirmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak kendilerine gönderilmesine,

Dair; davacı vekili, davalı ve davalının vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde 19/11/2024 tarihinde karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/04/2025

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Basın No: ILN02529247