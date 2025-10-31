  • İSTANBUL
T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların HAZİNE adına tescili istenilmiştir.

Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların HAZİNE adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflarbankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025

DOSYA NO:      İLİ           İLÇESİ     MAH./KÖY    ADA  PARSEL     MALİKİN ADI VE SOYADI
2025/296      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         663      12                 RAKIP ARTIM
2025/297      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         656        6                 GÜLSEN ÇALIŞKAN
2025/306      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         658        1                 MUSTAFA TEKE
2025/307      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         659        6                 FİKRET ŞİMŞEK ve Ark.
2025/309      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         663        2                 AHMET ADALI
2025/310      KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM         663      15                GÜLLÜ C. KARABOĞA

