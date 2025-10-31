T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların HAZİNE adına tescili istenilmiştir.

Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların HAZİNE adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflarbankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI

2025/296 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 663 12 RAKIP ARTIM

2025/297 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 656 6 GÜLSEN ÇALIŞKAN

2025/306 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 658 1 MUSTAFA TEKE

2025/307 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 659 6 FİKRET ŞİMŞEK ve Ark.

2025/309 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 663 2 AHMET ADALI

2025/310 KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM 663 15 GÜLLÜ C. KARABOĞA

#ilangovtr

Basın No: ILN02323066