T.C. KIRŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/112 Esas

KARAR NO : 2025/1554

Davacı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Davalı : SEVİL ERDOĞDU-TC: 40447812460

Mahkememizden verilen 06/11/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile,

H Ü K Ü M :

"1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;

*Dava konusu;

-Kırşehir ili Merkez ilçesi Ulupınar Köyü 152 ada 3 parsel sayılı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan şerhler ve tüm takyidatlarla birlikte genel, açık arttırma usulü ile satılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

*Dava konusu Kırşehir ili Merkez ilçesi Ulupınar Köyü 261 ada 2 parsel ve Kırşehir ili Merkez ilçesi Ulupınar Köyü 401 ada 7 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın giderilmesi talebinin REDDİNE,

2-Satış memuru olarak Kırşehir Adliyesi Satış memurluğunun tayinine,

3-Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

4-Satış bedeli üzerinden alınması gerekli binde 11,38 oranından harcından başlangıçta alınan 427,60-TL peşin harcın mahsubu ile bakiye harcın taraflardan hisseleri oranında tahsil edilerek hazineye gelir kaydına,

5-Davacının dava nedeniyle yapmış olduğu 427,60-TL peşin harç, 195,80-TL başvuru harcı, 60,80-TL vekalet harcı, keşif harcı 4.361,50-TL, araç ücreti 1.500,00-TL, bilirkişi ücreti 3.200-TL, 2.021-TL posta-tebligat gideri olmak üzere toplam 11.766,70-TL yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihindeki A.A.Ü.T. hükümleri gereğince hesaplanan 40.000,00-TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı OĞUZ BERK'ın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihindeki A.A.Ü.T. hükümleri gereğince hesaplanan 40.000,00-TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında alınarak davalı Oğuz BERK'e verilmesine, davalı Oğuz BERK'in hissesine düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

8-Arabuluculuk Ücret Tarifesi uyarınca yazılan ve hazine tarafından karşılanan arabuluculuk ücreti olan 3.000-TL'nin taraflardan hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

9-Gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

Dair, tarafların, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 6100 sayılı yasanın 341 ve 345 maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye bir dilekçesi ile başvurarak, Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebilecekleri, aksi halde kararın kesinleştirileceği, yönünde verilen karar davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda açıkça ve usulüne uygun olarak okunup anlatıldı. 06/11/2025" şeklinde Kısmen Kabul-Kısmen Red kararı verilmiş olup, Sevil ERDOĞDU'ya tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02409722