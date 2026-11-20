ESAS NO : 2026/350 Esas -2026/351- 3026/352



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine mahkememize Açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI

2026/350 Kırşehir Merkez Karıncalı 111 59 Erdal Kırsolak

2026/351 Kırşehir Merkez Karıncalı 127 3 Ersan Yılmaz

2026/352 Kırşehir Merkez Karıncalı 127 8 Şifa Çoban ve Diğerleri

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur

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Basın No: ILN02598390