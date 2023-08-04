T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-08-04 00:01:00 -
T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2021/318 Esas
Davacılar DURSUN KARACA, MEHMET ACIPINAR ile davalı KILIÇÖZÜ SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kooperatifin Dağılması İstemli davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasında davalı S.S. Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin tasfiyesi için 62905344788 TC Kimlik Numaralı NAMIK KEMAL UYAR'ın tasfiye memuru olarak atandığı hususu ilan olunur. 23/06/2023
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Basın No: ILN01871797