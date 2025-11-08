T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/384 Esas

Davacı Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından aşağıda kimliği yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI

2025/384 Kırşehir Merkez Gölhisar 733 8 Ahmet Günen ve diğerleri

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Kırşehir İl Özel İdaresi

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin Kırşehir İl Özel İdaresineyöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapanKırşehir İl Özel İdaresiadına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelibildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerinmahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02327667