T.C. KIRŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/30 Esas

KARAR NO : 2024/1519

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan405*****474 T.C. nolu Fatma Karatlı ve 217****686 T.C. Nolu Hava Topçu'ya gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :

1-Davanın Kabulü İle; Dava konusu, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 1449 ada 34 parsel sayılı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan şerhler ve tüm takyidatlarla birlikte genel, açık arttırma usulü ile satılarak Ortaklığın Giderilmesine,

2-Satış memuru olarak Kırşehir Satış Memurluğunun Tayinine,

3-Satış sonucu elde edilecek miktar üzerinden binde 11,38 ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

5-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL harcın başta alınan 179,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 247,70 TL harcın tüm hissedarlardan payları oranında tahlili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacının dava nedeniyle yapmış olduğu 82,40 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 51,20 TL vekalet suret harcı, keşif harcı 3.030,30 TL, araç ücreti 600,00 TL, bilirkişi ücreti 3.100,00 TL, 8.640,00 TL Basın İlan ücreti, 2.840,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 18.523,80 TL yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın davacı uhdesinde bırakılmasına, bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihindeki AAÜT gereğince hesaplanan 17.400,00 TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Şeklinde karar verilmiş olup, davalılar Fatma Karatlı ve Hava Topçu'ya tebliğ mahiyetinde sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02396652