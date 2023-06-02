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Resmi İlanlar T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-06-02 00:01:00 -

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/40
DAHİLİ DAVALI : Hüseyin EKİCİ - 342*****654 T.C kimlik numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında,
Davalı 342*****654 T.C kimlik numaralı Hüseyin Ekici yargılama aşamasında geçerli bir adresi tespit edilememiş ve tebligat yapılaşamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve diğer evrakların ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü: 12/07/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, 07/10/2022 tarihli bilirkişi heyeti raporu, ek bilirkişi raporları, B.A.M kararı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01839040