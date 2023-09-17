T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/51 Esas
DAVALI : MUAMMER DEMİRBAŞ- Bardakçı Mahallesi 72127. Sokak No:53 Çumra/Konya Çumra/ KONYA
Davacı Özgür Koçyiğit tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız HMK.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01892087