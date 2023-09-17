  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:00:00 -

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/51 Esas

DAVALI : MUAMMER DEMİRBAŞ- Bardakçı Mahallesi 72127. Sokak No:53 Çumra/Konya Çumra/ KONYA

Davacı Özgür Koçyiğit tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız HMK.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01892087