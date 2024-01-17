T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2023/517-Ceza Dava Dosyası

18.12.2023

İ L A N

KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/517 Esas -2023/310 Karar sayılı ilamı ile sanık Ahmed Elali'nin üzerine atılı "Hükümlünün Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Halep doğumlu Adnan ve Meryem oğlu 01/01/1997 doğumlu Ahmed ELALİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01967031