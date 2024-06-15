T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1695 Esas
DAVACI : İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş
VEKİLİ : Av.VEYSEL KARAHAN-Av. EGE ÖZGÜR
DAVALI : OKAN AKTULUM (Y***f ve F***a oğlu, 1971 doğumlu) TC:164*****296
-HMK 281. MADDESİNE GÖRE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ-
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılaması duruşma ara kararı gereği ;
Bilirkişi raporu tarihi ve konulan değer: 2022/1695 Esas sayılı Ortaklığın giderilmesi davasında alınan bilirkişi raporu neticesinde, ortaklığın giderilmesi davasına konu Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Haticehatun Mahallesi 193 ada 59 parsel sayılı taşınmazın değerinin 1.864.800,00 TL olabileceği ve ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği kanaat edilmiştir.
DAVALI: OKAN AKTULUM TC:164*****296'nün tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde bilirkişi raporuna karşı bir itirazınız varsa ilgili sulh hukuk mahkemesine itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
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Basın No: ILN02049171