T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-15 00:00:00 -
T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/1374 Esas
10/06/2024
Konu : GAİPLİK İLANI
MÜKERREM SERÜVEN'in mahkememize açmış olduğu mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilen Kırklareli ili, Merkez, Camikebir mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hüsmen ve Hatice kızı, 14/12/1933 doğumlu, 13547576716 TC No'lu HATİYE ERBAŞ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2024
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Basın No: ILN02049599