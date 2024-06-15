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Resmi İlanlar T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-15 00:00:00 -

T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/1374 Esas

10/06/2024

Konu : GAİPLİK İLANI

     MÜKERREM SERÜVEN'in mahkememize açmış olduğu mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Gaipliğine karar verilen Kırklareli ili, Merkez, Camikebir mahallesi nüfusuna kayıtlı, Hüsmen ve Hatice kızı, 14/12/1933 doğumlu, 13547576716 TC No'lu HATİYE ERBAŞ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02049599