T.C. KIRKLARELİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.58723129-2025/487-Ceza Dava Dosyası

21.07.2026

İ L A N

ESAS NO:2025/487

KARAR NO :2026/311

Mahkememizin 06/05/2026 gün 2025/487 Esas 2026/311 Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM:

Sanık Gökhan TURAN (Recep ve Gülsen oğlu, 03/06/1972 Bakırköy doğumlu, TC Kimlik No: 43162587422 )'ın "Dolandırıcılık" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157/1 maddesi delaletiyle 61/1, 43/1, 62/1, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri gereğince 4 YIL 6 AY HAPİS VE 210.000,00.-TL ADLİ PARA CEZASI CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Dava nedeniyle yapılan talimat dönüşü eklenecek posta giderlerinin sanıklardan eşit oranda tahsili ile hazineye gelir kaydına, iş bu kararın tebliğinden itibaren, 2 HAFTA içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, taraf cezaevinde ise mahkememize iletilmek üzere cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, bu şekilde süresi içerisinde kanun yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hatırlatılarak karar verildiği,

Ancak sanık Gökhan TURAN 'a mahkememiz gerekçeli kararın bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince sanık Gökhan TURAN 'nın yokluğunda verilen gerekçeli kararın tüm yurtta yayın yapan ulusal gazetede yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02528867