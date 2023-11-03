T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;
-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|Esas No
|İl/İlçe
|Köy/Ada/Parsel
|Taşınmazın
Toplam
Yüzölçümü
|Kamulaştırılması
istenen alanı
|Malikler
|2023/212
|Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Armağan Köyü
102 Ada
376 parsel
|18.729,38m2
|1360,54m2 irtifak hakkı ve
244,14 m2 pilon yeri
|Cemal Tekcan
Zatiye Cengiz
Bayram Tekcan
Zekai Tekcan
Sadettin Özcan
Bilal Tekcan
Ayşe Özcan
|2023/214
|Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Çukurpınar Köyü
110 Ada
129 parsel
|3.691,24m2
|113,27m2 irtifak hakkı
|Ergun Özkan
NL Yalıtım Malzemeleri
San.Ve Tic. Limited Şirk.
|2023/215
|Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Karadere Köyü
101 Ada
514 parsel
|534,36m2
|534,36m2 irtifak hakkı
|Sema Sabiha İlyasoğlu
|2023/216
|Kırklareli İli
Merkez İlçesi
|Eriklice Köyü
1063 parsel
|1750,00m2
|1296,34m2 irtifak hakkı
|Mehmet Ali Örücü
#ilangovtr
Basın No: ILN01921555