T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;



-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,



-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,



-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,



- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;



- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas No İl/İlçe Köy/Ada/Parsel Taşınmazın

Toplam

Yüzölçümü Kamulaştırılması

istenen alanı Malikler 2023/212 Kırklareli İli

Merkez İlçesi Armağan Köyü

102 Ada

376 parsel 18.729,38m2 1360,54m2 irtifak hakkı ve

244,14 m2 pilon yeri Cemal Tekcan

Zatiye Cengiz

Bayram Tekcan

Zekai Tekcan

Sadettin Özcan

Bilal Tekcan

Ayşe Özcan 2023/214 Kırklareli İli

Merkez İlçesi Çukurpınar Köyü

110 Ada

129 parsel 3.691,24m2 113,27m2 irtifak hakkı Ergun Özkan

NL Yalıtım Malzemeleri

San.Ve Tic. Limited Şirk. 2023/215 Kırklareli İli

Merkez İlçesi Karadere Köyü

101 Ada

514 parsel 534,36m2 534,36m2 irtifak hakkı Sema Sabiha İlyasoğlu 2023/216 Kırklareli İli

Merkez İlçesi Eriklice Köyü

1063 parsel 1750,00m2 1296,34m2 irtifak hakkı Mehmet Ali Örücü

#ilangovtr

Basın No: ILN01921555