T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından 154 kV YENİ RES TM-Zeliha RES TM ENERJİ İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 20/12/2023 tarihi olduğu ilan olunur. 05.10.2023

Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel Mülkiyet Hakkı m2 Maliki 2023/374 Kırklareli Merkez Karadere Köyü 101/512 151,58 m2 Yahya Uzun 2023/376 Kırklareli Merkez Karadere Köyü 101/760 2,82 m2 Aysu Enerji San. VeTic. A.Ş 2023/376 Kırklareli Merkez Karadere Köyü 101/762 88,38 m2 Aysu Enerji San. Ve Tic. A.Ş 2023/378 Kırklareli Merkez Armağan Köyü 102/379 1184,55 m2 İrem Tomruk 2023/380 Kırklareli Merkez Armağan Köyü 102/382 1369,38 m2 Hasan Gündüz 2023/382 Kırklareli Merkez Çukurpınar Köyü 109/17 774,42 m2 Nusret Keklik 2023/384 Kırklareli Merkez Çukurpınar Köyü 109/103 6,97 m2 Hasan Tuna

#ilangovtr

Basın No: ILN01924250