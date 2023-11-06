T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından 154 kV YENİ RES TM-Zeliha RES TM ENERJİ İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 20/12/2023 tarihi olduğu ilan olunur. 05.10.2023
|Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Mülkiyet Hakkı m2
|Maliki
|2023/374
|Kırklareli
|Merkez
|Karadere Köyü
|101/512
|151,58 m2
|Yahya Uzun
|2023/376
|Kırklareli
|Merkez
|Karadere Köyü
|101/760
|2,82 m2
|Aysu Enerji San. VeTic. A.Ş
|2023/376
|Kırklareli
|Merkez
|Karadere Köyü
|101/762
|88,38 m2
|Aysu Enerji San. Ve Tic. A.Ş
|2023/378
|Kırklareli
|Merkez
|Armağan Köyü
|102/379
|1184,55 m2
|İrem Tomruk
|2023/380
|Kırklareli
|Merkez
|Armağan Köyü
|102/382
|1369,38 m2
|Hasan Gündüz
|2023/382
|Kırklareli
|Merkez
|Çukurpınar Köyü
|109/17
|774,42 m2
|Nusret Keklik
|2023/384
|Kırklareli
|Merkez
|Çukurpınar Köyü
|109/103
|6,97 m2
|Hasan Tuna
#ilangovtr
Basın No: ILN01924250