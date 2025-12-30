T.C. KIRKLARELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

KIRKLARELİ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN.

ESAS NO :2025/123

KARAR NO :2025/256

Mahkememizin 17/07/2025 gün 2025/123 Esas 2025/256 Karar sayılı kararı ile ;

Mahkememizin 22/09/2023 tarih ve 2023/160 Esas - 2023/380 Karar sayılı kararı ile Sanık ADIL GALIB MUHAMMED SERIF EL VAHAB hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan dolayı mahkumiyet kararı verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek sanık hakkında 5 yıllık denetim süresi belirlendiği, Mahkememiz kararının 06/12/2023 tarihinde itiraz edilmeksizin kesinleştiği, sanığın denetim süresi içerisinde olacak şekilde 23/06/2024 tarihinde işlemiş olduğu suç nedeniyle Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/450 Esas - 2024/727 Karar sayılı ilamı ile mahkumiyet kararı verilerek işbu dosyaya ihbarda bulunulduğu, böylece sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı suç işlediği anlaşılmakla sanık hakkında Mahkememizin 22/09/2023 tarih ve 2023/160 Esas - 2023/380 Karar sayılı hükmünün CMK 231/11. maddesi gereğince AYNEN AÇIKLANMASINA; Sanık ADIL GALIB MUHAMMED SERIF EL VAHAB hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-f, 158/1-son cümle, 168/2, 62/1 maddeleri gereğince NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS VE 520,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Dair; 5271 sayılı CMK'nın 273.maddesi gereğince Mahkememiz gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanı zapta geçirtmek suretiyle ya da cezaevi vasıtasıyla Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir),karar verilmiş olup, işbu karar sanık ADIL GALIB MUHAMMED SERIF EL VAHAB ( Galıb Muhammed Serıf ve Fahrıya Omer oğlu, Telafer- 27/07/1998 Doğumlu) bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince sanık ADIL GALIB MUHAMMED SERIF EL VAHAB hakkında verilen gerekçeli kararının Tüm Yurtta Yayın yapan Ulusal Gazete'de ve internet haber sitesinde yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 25/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02370862