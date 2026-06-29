T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/2817 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2817 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, AŞAĞIMAHMUTLAR Mahalle/Köy, 795 Ada, 15 Parsel, Satışa konu Taşınmaz müşterek hisseli tapu olup borçlu adına olan hisse oranı 1679/32779 + 13120/32779 = 14799 / 32779 ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Kırıkkale Belediye Başkanlığının dosya içeriği E-81600408-115.02.01-147547sayılı yazısında, ?keşif konusu niteliği tarla olan taşınmaz imar planlı alanda kalmaktadır ancak imar uygulaması yapılmamıştır" denilmiştir.

Kıymeti : 23.348.015,16 TL (Borçlu hissesinin kıymeti)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:31

24/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02497487