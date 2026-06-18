T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2025/1255 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1255 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, kızılçay Mevkii, 666 Ada, 3 Parsel, 6 Nolu Bağımsız ...
Adresi : Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, Oktay Kırlangıç Sokak, Yıldız Tower Sitesi, A Blok, No: 19A/6 Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 149 m2
Arsa Payı : 43/5463
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 15 kat KonutHmax=Serbest, E:2,50
Kıymeti : 5.760.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:07
15/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02490332