T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/787 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahalle/Köy, 2378 Ada, 22 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 138,45 m2 brüt
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:47
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:47
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahalle/Köy, 2378 Ada, 22 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 132,85 m2 brüt
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:49
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:49
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:49
13/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02335306