T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/507 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 2493 Ada, 27 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi, 861. Sokak, Gençoğlu Apartmanı, No: 1/1 Merkez/Kırıkkale
Kıymeti : 1.950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:29
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Tahtalık Mevkii, 360 Ada, 11 Parsel, 48 Nolu Bağımsız bölüm
Adresi : Yenişehir Mahallesi, 270. Sokak, No: 14/48 Yahşihan / KIRIKKALE
Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:31
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Merkez Mevkii, 940 Ada, 10 Parsel, 14 Nolu Bağımsız ...
Adresi : Seyrantepe Mahallesi, 451. Sokak, No: 8/14 Yahşihan / KIRIKKALE
Kıymeti : 4.416.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:42
09/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
