T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
19/02/2024 TARİHLİ SIRA CETVELİ İLANI
(İİK 235 ve 236 Mad. Gereği)
Müflisin Adı Soyadı ve Yerleşim Yeri: (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 5981 Tepebaşı Mh. Menderes Cd. No:38-1 Merkez/Kırıkkale KIRIKKALE
Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geç gelen alacak kaydı talebi nedeniyle İflas İdaresi tarafından düzenlenen 19/02/2024 tarihli sıra cetveli Kırıkkale İcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Söz konusu sıra cetveli 21/02/2024 tarihinde Kırıkkale İcra Dairesi (Kırıkkale Adliyesi 1. Kat) divanhanesine asılmış ve ayrıca dairemizde Satış Bürosunda incelenmek üzere 21/02/2024 tarihi itibariyle hazır edilmiştir.
İİK'nın 206, 249, 250 ve 252. Maddeleri gereği ilan olunur.
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Basın No: ILN01992060