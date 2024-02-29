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Resmi İlanlar T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-29 00:00:00 -

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS

19/02/2024 TARİHLİ SIRA CETVELİ İLANI
(İİK 235 ve 236 Mad. Gereği)

Müflisin Adı Soyadı ve Yerleşim Yeri: (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 5981 Tepebaşı Mh. Menderes Cd. No:38-1 Merkez/Kırıkkale KIRIKKALE

Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geç gelen alacak kaydı talebi nedeniyle İflas İdaresi tarafından düzenlenen 19/02/2024 tarihli sıra cetveli Kırıkkale İcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.

Söz konusu sıra cetveli 21/02/2024 tarihinde Kırıkkale İcra Dairesi (Kırıkkale Adliyesi 1. Kat) divanhanesine asılmış ve ayrıca dairemizde Satış Bürosunda incelenmek üzere 21/02/2024 tarihi itibariyle hazır edilmiştir.

İİK'nın 206, 249, 250 ve 252. Maddeleri gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01992060