T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, AHILI Mahalle/Köy, 1390 Ada, 37 Parsel, Satışa konu taşınmaz 5.312,41 m2 müflis şirketin 1/2 hissesi satılıktır.
Adresi : 1390 Ada 37 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 5.312,41 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışarısındadır.
Kıymeti : 3.365.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 4 Ada, 1 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm müflis şirkete ait büro.
Adresi : Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No : 5/6 Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 142,00 m2
Arsa Payı : 44/781
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişi nizam, 5 katlı HMax=15,50m ticaret alanı imar özelliklerine sahiptir.
Kıymeti : 370.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01881675