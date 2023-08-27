  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-27 00:01:00 -

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2021/2 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, AHILI Mahalle/Köy, 1390 Ada, 37 Parsel, Satışa konu taşınmaz 5.312,41 m2 müflis şirketin 1/2 hissesi satılıktır.
Adresi : 1390 Ada 37 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 5.312,41 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışarısındadır.

Kıymeti : 3.365.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 4 Ada, 1 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm müflis şirkete ait büro.

Adresi : Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No : 5/6 Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 142,00 m2

Arsa Payı : 44/781

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişi nizam, 5 katlı HMax=15,50m ticaret alanı imar özelliklerine sahiptir.

Kıymeti : 370.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01881675