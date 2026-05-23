T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 08/05/2026

 

ESAS NO         İL                  İLÇE           KÖY/MAH.  ADA   PARSEL

2026/160    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261      109
2026/161    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261      133
2026/162    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     267      125
2026/163    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257      175
2026/164    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     255       55
2026/165    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     256       5
2026/166    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     237       483+491
2026/167    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     267       17
2026/168    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257       155
2026/168    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     237       473
2026/169    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     252       298+299+300
2026/170    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     253       94
2026/171    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     253       100
2026/172    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     264       120
2026/173    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257       167
2026/174    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257       169
2026/175    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     237       488
2026/176    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     267       119+121
2026/177    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261       113
2026/178    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     255       57
2026/179    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     267       127
2026/180    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     238       354
2026/181    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261       115
2026/182    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257       163
2026/183    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261       119
2026/184    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     256        7
2026/185    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     252        293
2026/186    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     255        51
2026/186    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     253        92
2026/187    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     261        111
2026/188    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     257        147
2026/189    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     255        53
2026/190    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     253        90
2026/191    KIRIKKALE    BALIŞEYH    KULAKSIZ     237       481

Basın No: ILN02473811