T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 08/05/2026
ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL
2026/160 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 109
2026/161 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 133
2026/162 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 267 125
2026/163 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 175
2026/164 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 255 55
2026/165 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 256 5
2026/166 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 237 483+491
2026/167 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 267 17
2026/168 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 155
2026/168 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 237 473
2026/169 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 252 298+299+300
2026/170 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 253 94
2026/171 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 253 100
2026/172 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 264 120
2026/173 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 167
2026/174 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 169
2026/175 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 237 488
2026/176 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 267 119+121
2026/177 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 113
2026/178 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 255 57
2026/179 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 267 127
2026/180 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 238 354
2026/181 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 115
2026/182 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 163
2026/183 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 119
2026/184 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 256 7
2026/185 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 252 293
2026/186 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 255 51
2026/186 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 253 92
2026/187 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 261 111
2026/188 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 257 147
2026/189 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 255 53
2026/190 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 253 90
2026/191 KIRIKKALE BALIŞEYH KULAKSIZ 237 481
Basın No: ILN02473811