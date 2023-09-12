T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-09-12 00:00:00 -
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 22/06/2023
ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL
2023/654 KIRIKKALE MERKEZ DİKMEN 142 10
ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL
2023/654 KIRIKKALE MERKEZ DİKMEN 142 10
#ilangovtr
Basın No: ILN01889381