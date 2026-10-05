T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2025/369 Esas

Dahili Davalı: Seyhan BORAN

Mahkememizin 2025/369 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Beyobası köyü, 157 ada, 53-54 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı TEDAŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 24.11.2026 günü saat 09.35'te yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile adınıza 50,92 TL. kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561364