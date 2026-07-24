T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/640 Esas

Dahili Davalı: Gürcü ULUDOĞAN

Dahili Davalı: Müslime PEHLİVANLI

Mahkememizin 2025/640 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Beyobası köyü, 371 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 20.08.2026 günü saat 10.05'te yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile mirasçısı olduğunuz Celal PEHLİVANLI adına 121.028,52 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02515645