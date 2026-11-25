T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dahili Davalı: Uğur KARINCA
Davalı: Fatma Mehtap ERDOĞAN KOÇAK
Mahkememizin 2026/326 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Beyobası köyü, 108 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı BOTAŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 06.05.2027 günü saat 09.00'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile Fatma Mehtap için 648,30 TL, Uğur yönünden miras bırakan Gazi PEHLİVANLI adına 13.052,67 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02603156