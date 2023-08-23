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Resmi İlanlar T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-23 00:00:00 -

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
 
Sayı : 2023/473 Esas

Dahili Davalı Satı COŞKUN

Mahkememizin 2023/473 esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yenice köyü. 148 ada, 4 parseldeki taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü arasındaki kamulaştırma davasında tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Yukarıda belirtilen taşınmaz yönünden kamulaştırma davası açıldığı, bilirkişi raporları ile payınıza düşen kamulaştırma bedelinin hesaplandığı, dava ve bilirkişi raporlarına karşı işbu ilanının tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde beyan ve cevaplarınızı sunabileceğiniz, aksi halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 14 gün sonra bu hususların tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01879988