T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2023/473 Esas

Dahili Davalı Satı COŞKUN



Mahkememizin 2023/473 esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yenice köyü. 148 ada, 4 parseldeki taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü arasındaki kamulaştırma davasında tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,



Yukarıda belirtilen taşınmaz yönünden kamulaştırma davası açıldığı, bilirkişi raporları ile payınıza düşen kamulaştırma bedelinin hesaplandığı, dava ve bilirkişi raporlarına karşı işbu ilanının tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde beyan ve cevaplarınızı sunabileceğiniz, aksi halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 14 gün sonra bu hususların tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildiği tebliğ ve ilan olunur.

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Basın No: ILN01879988