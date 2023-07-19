T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/788 Esas



İLAN METNİ

SAYIN EKREM KARAÇOBAN



Mahkememizin 2022/788 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ahılı Mah., Kilise Mevkii 1054 ada 7 parsel taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işleminin yapan Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,



Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı Ekrem Karaçoban arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının 21/09/2023 günü saat 10:30 ' da yapılacak olan Ön İnceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilan olunur.

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Basın No: ILN01861474