T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1401 Esas

Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Çalılıöz Mah./köy, Cilt No:3 , Hane No:145 de nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet ve Asiye'den olma 12/09/1934 doğumlu (40168427462) TC kimlik numaralı ŞEVKET SEZER'in yasal mirasçılarına ulaşılmamış olup, mirasçılarının sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede ve hangi tarihte öldükleri, sağ ise kimlik bilgileri hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1401 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri, aksi halde ŞEVKET SEZER 'in mevcut bilgi dahilinde veraset ilamı düzenleneceği hususu TMK 594. Maddeleri gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN01884442