T.C. KIRIKKALE 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/414 Esas

DAVALI -ZARIF JUMA ALI Davacı BIRGUL JUMA ALI tarafından aleyhinize açılan Boşanma davası nedeniyle; aleyhinize davacı tarafından açılan boşanma dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmiş, ayrıca ön inceleme duruşma gününün de ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin ön inceleme duruşma günü 27/02/2024 günü saat 09.05 'e bırakılmış olup, ilanın tebliğinden itibaren belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde, diğer tarafın davaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda duruşma ve yargılamaya devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gereken hazırlığı yapmanız ve ayrıca gelen tarafın davaya devam etmemesi halinde dosyanın 6100 sayılı HMKm.150 gereğince işlemden kaldırılacağı hususlarının bildirilmesi gerekmektedir. İşbu ilan ön inceleme duruşmasına davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01946497