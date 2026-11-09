T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/22 Tereke

Mahkememizin 2025/22 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 31/08/2024 tarihinde vefat eden KIRIKKALE ili, MERKEZ ilçesi, ULAŞ mah/köy 68 Cilt, 27 Aile sıra no 24 sırada nüfusa kayıtlı 20/05/1962 doğumlu 38203493732 T.C kimlik nolu, Müteveffa REMZİ ÖZEL yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 31/07/2025

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Basın No: ILN02566196