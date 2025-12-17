T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1978 Esas

Mahkememizin 2022/1978 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi dosyasında Dahili davalı Songül Ulusoy'a tüm çabalara rağmen adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılarak duruşma ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davaya konu: "Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Koçubaba köyü 181 ada 8parsel, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Koçubaba köyü 181 ada 9 parsel, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Koçubaba köyü Gavurderesi Mevki 238 ada 10 parsel, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Koçubaba köyü Gavurderesi Mevki 240 ada 31 parsel, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Koçubaba köyü Köyiçi mevki 256 ada 11 parsel" taşınmazlar maliki Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Koçubaba Köyü, 70 hanede nüfusa kayıtlı Hakkı ve Ziynet'den olma, 17/05/1973 doğumlu, 66526271072 T.C kimlik numaralı SONGÜL ULUSOY'a iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yukarıda adı geçen dahili davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02361638