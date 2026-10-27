T.C. KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2026/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi 135 ada 18 parsel sayılı taşınmaz( 135 ada 27 parsel olmuştur.). Taşınmaz imar parselidir ve Arsa vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz meskun mahal i;isinde, belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumda bulunmaktadır. (Yol, elektrik, kanal, su, internet, doğalgaz, temizlik vb.)Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanabilir durumdadır. İmar yolu açık değildir. Taşınmaz sosyal donatı alanları, ticari alanlara ulaşabilir bir konumdadır. Taşınmaz eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın çevresinde kısmen yeni yapılaşmanın olduğu ve bölgesel olarak gayrimenkul değerinin ve satılma oranının yüksek seviyede olduğu bir konumdadır. Dava konusu taşınmaz konum olarak Yahşihan merkeze 1,5 km, Ankara Kırıkkale Çevre yoluna200 m, Tıp Fakültesine 600 m, Hükümet Konağına 4,9 km, Cumhuriyet meydanına 5,5 km, Adliye Binasına 5,0 km, en yakın Hastaneye 2,50 km, Otogara 3,0 km kuş uçumu mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde boş araziler, yüksek katlı binalar bulunmaktadır. Yeni yerleşim alanıdır. Günlük ihtiyaçların yakın çevreden kısmen karşılanabileceği bir konumda bulunmaktadır Taşınmazın Belediye hizmetlerinden yararlanması, altyapısının ikmal edilmesi, ulaşımının kolay olması, şehir merkezinde ve imar planı içinde bulunması değerine etkiyen olumlu unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Yahşihan Belediyesi vergiye esas arsa rayiç bedeli 300,00 TL/m2 olduğu belirtilmiştir., 814,10 m2 yüzölçümü, Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 135 Ada 27 Parsel Sayılı Taşınmaz Yahşihan / Kırıkkale

Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 135 Ada 27 Parsel Sayılı Taşınmaz Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 814,10 m2

İmar Durumu :Yahşihan Belediye Başkanlığının 37263 sayılı yazısında, taşınmazın imar planında emsal 2,50 yen çok, 45,50 konut alınında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 8.955.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kadındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:02

19/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

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Basın No: ILN02576761