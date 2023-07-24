T.C. KIRIKHAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88344944-2014/131-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlan



İLAN

Kırıkhan 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Ferhan ve Mulkö oğlu, 1979 Nusaybin doğumlu ENVER ÖNER hakkında Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 2014/131 Esas ve 2022/60 Karar sayılı ilamı ile sanık Enver Öner'in TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 10 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının TCK'nun 51 maddesi uyarınca ertelenmesine, sanık hakkında 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, gerekçeli karanın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların bila tebliğ dönmüş olması sebepleriyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itaberen 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 13/07/2023

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Basın No: ILN01865467