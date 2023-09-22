T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .83743421-2022/607-Ceza Dava Dosyası



İ L A N

Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Melek oğlu, 1989 Kırıkhan doğumlu, Hatay Kırıkhan Karataş nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Balı hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 2022/607 Esas, 2022/857 Karar sayılı ilamı ile muhakemenin durmasına karar verildiği,



Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatların bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması sebebi ile tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itaberen 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 13.09.2023

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Basın No: ILN01895393