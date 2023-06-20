T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/547 Esas

DAVALI : VIORICA STAN



Davacı Necmettin Kaya tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde bildirilen adresinize dava dilekçesi ekli yurt dışı davetiyesi çıkarılmış olup, adreste bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırması yapılmış, adres araştırma tutanağında belirtilen adrese davetiye çıkartılmış olup adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan başkaca araştırmalardan da bir netice alınamadığından, tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 04/10/2023 günü saat: 14:30'da davalı VIORICA STAN'ın geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için erteleme halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150.mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01848060