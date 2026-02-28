T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.12.2025 Tarih ve 2024/63 Esas, 2025/808 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
SANIK : ABDELKADER HAJ ZEYNO, Ahmed ve Zeynep oğlu, 20/03/1972 Aleppo doğumlu
SANIK : HÜSEYİN ZEYNO, Muhammed ve Sabah oğlu, 01/01/1993 Halep Azaz doğumlu
SANIK : MAHMOUD ELKEL, Abdo ve Emine oğlu, 1984 Aleppo doğumlu,
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yürütülen kovuşturma neticesinde Zamanaşımı Nedeniyle Ayrı Ayrı Düşme Kararı verildiği, Gerekçeli Karar ve Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü İstinaf Başvuru Dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanıklara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.
