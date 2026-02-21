T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/19-Ceza Dava Dosyası

10.02.2026

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 24.06.2025 Tarih ve 2024/19 Esas, 2025/546 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Sanık Zakkour MERZIK, Issa ve Karıma oğlu, 1990 Aleppo doğumlu hakkında;"5607 Sayılı Yasaya Muhalefet " Suçundan sonuç olarak Zaman Aşımı nedeniyle Düşmesine Ele geçirilen Kaçak eşyaların Müsaderesine karar verildiği, gerekçeli karar ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün vekilinin İstinaf dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

