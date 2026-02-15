T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/960-Ceza Dava Dosyası

11.02.2026

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 08.01.2026 Tarih ve 2024/960 Esas, 2026/2 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

SANIK : ABDULHAMİD ELMUHELİF, Akle ve Şaha oğlu, 05/01/1994 Altabka doğumlu hakkında; "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" Suçundan sonuç olarak 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 833 Gün Adli Para Cezası Karşılığı 16.660,00 TL ile Cezalandırılması kararı verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02400440