T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/629-Ceza Dava Dosyası

25.11.2025

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 16.09.2025 Tarih ve 2024/629 Esas, 2025/607 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

SANIK :İBRAHİM MERRUŞ, Nasır ve Melek oğlu, 01/01/2004 Halep doğumlu, TC Kimlik No:99082707372 "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan sonuç olarak 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis ile Cezalandırılması verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği,

SANIK :MAHMUD FARES, Malık ve Zahra oğlu, 01/01/1998 Kaptan Alcabel doğumlu,TC Kimlik No:99998766104 "Mağdur Ahmet Talip'e yönelik Hakaret eylemi yönünden şikayetten vazgeçme nedeniyle Düşme kararı verildiği, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan sonuç olarak 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis ile Cezalandırılması verildiği, "Hakaret" suçundan 1.740,00 TL Adli Para Cezası verildiği, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2.500,00 TL Adli Para Cezası verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği

SANIK :NASAR MERRUŞ, Nasır ve Melek oğlu, 01/01/2002 Halep doğumlu, TC Kimlik No:99085707218 hakkında; "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan sonuç olarak 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis ile Cezalandırılması verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği, anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

