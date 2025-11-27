T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2024/308-Ceza Dava Dosyası

25.11.2025

İ L A N

Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 26.09.2025 Tarih ve 2024/308 Esas, 2025/513 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Aşağıda bilgileri yazılı sanıklar;

1-a) SANIK : AHMAD ALALI ALHUSSEIN, Ahmad ve Ghanıma oğlu, 05/01/1995 HALEP doğumlu, TC Kimlik No:99965180018 "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan sonuç olarak AYRI AYRI 2 YIL 11 AY HAPİS VE 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği,

1-b)SANIK : ALİ HASAN, Hakim ve Aliye oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu, TC Kimlik No:99946619698"Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan sonuç olarak AYRI AYRI 2 YIL 11 AY HAPİS VE 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği,

1-c)SANIK : BESİL KÖR NAHSAN, Mustafa ve Hanım oğlu, 10/01/2002 HALEP doğumlu, TC Kimlik No:99610643660"Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan sonuç olarak AYRI AYRI 2 YIL 11 AY HAPİS VE 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği,

1-d)SANIK : MOHAMAD ALAIMAM, Mhd Samı ve Hadıa oğlu, 10/01/1995 ALEPPO doğumlu, TC Kimlik No:99827241642"Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan sonuç olarak AYRI AYRI 2 YIL 11 AY HAPİS VE 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği,

1-e)SANIK : ABDÜLHADİ İBRAHİM, Muhammed ve Leyla oğlu, 2004 İDLİP doğumlu, "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan sonuç olarak AYRI AYRI 2 YIL 11 AY HAPİS VE 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02344564