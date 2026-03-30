T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı DSİ tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri.
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.13/03/2026
MALİK BİLGİSİ : MAHİR PORSUK- 75337014112
MUSTAFA FERHAT ATO- 52192784862
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİSİ
|2026/88 Esas
|Kilis ili, Merkez İlçesi, Saatli köyü /Mah. Karatarla Mevki 117 ada 3 ve 4 Parsel, Kilis ili, Merkez ilçesi, Kocabeyli köyü Tokaçgemriği mevki 121 Ada 3 Parsel ve aynı yer 118 ada 1 Parsel
|2026/89 Esas
|Kilis ili, Merkez ilçesi, Kocabeyli köyü Dumancık mevki 114 Ada 56 Parsel
