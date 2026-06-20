T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
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T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 04/05/2026 Tarih ve 2026/32 Esas, 2026/66 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
1-Şerif ve Emel Oğlu, 03/06/1995 Deirazzor Doğumlu, MUHAMMED HABUR hakkında;
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 1 Yıl 6 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, 5271 sayılı Yasa'nın 231/5.maddesine göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanık MUHAMMED HABUR'a tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 16/06/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02491079