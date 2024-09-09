T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/48 Esas

İ L A N

Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 07/06/2024 Tarih ve 2023/48 Esas, 2024/188 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Hasan ve Fatıma Oğlu, 01/01/1980 Halep Doğumlu, MUSTAFA HOURO hakkında;

"Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma satmak" Suçundan BERAAT kararı verildiği, kararın katılan Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü tarafından istinaf edildiği, gerekçeli kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği tebliğ olunur. 02/09/2024

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Basın No: ILN02086386