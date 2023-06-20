T.C KİLİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/247 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

4721 sayılı TMK'nun 588.maddesi gereğince Kilis İli, Merkez İlçesi, Okçular Mahallesinde (eski Demirciler mahallesinde) bulunan tapunun 166 ada, 49 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki "Halif Fahri kızı SAMİYE DOKUZOĞUZ, YUSUF ve MEHMET" için Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/159 Esas ve 2011/633 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca Kilis Defterdarının yönetim kayımı olarak atandığını, 3561 sayılı yasa ile ve bu yasaya istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 23. Maddesinde kayyımlıkla idare edilen malvarlığının iadesi veya hazineye intikaline ilişkin işlemlerin 7421 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yürütüleceğinin hüküm altına alındığını, buna göre taşınmazın paydaşlarından "Halif Fahri kızı SAMİYE DOKUZOĞUZ, YUSUF ve MEHMET" için kayyımlık kararı verildiği 01/04/2011 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve bu süre içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesine göre anılan kişinin gaipliğine karar verilmesi ve taşınmazdaki payının Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Gaipliğine karar verilmesi istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 1 ay içinde mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2022/247 Esas sayılı dava dosyasına gerekli bilgileri vermeleri, aksi takdirde gayrimenkulün hissedarlarından idarece hayatta olup olmadığı ve tebligat adresi tespit edilemeyen "Halif Fahri kızı SAMİYE DOKUZOĞUZ, YUSUF ve MEHMET"in TMK'nun 588.maddesinin 1.fıkrası uyarınca gaipliğine karar verileceği ve ilan süresi içinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmadığı takdirde gaiplik kararı verilmesi istenilen "Halif Fahri kızı SAMİYE DOKUZOĞUZ, YUSUF ve MEHMET"in yasal mirasçı sıfatıyla Devlete geçeceği nazara alınarak gaiplik kararı verilmesi istenilen şahsın Kilis İli, Merkez İlçesi, Okçular Mahallesinde (eski Demirciler mahallesinde) bulunan tapunun 166 ada, 49 parselde kayıtlı taşınmazın Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye intikaline karar verileceği TMK'nun 33.maddesi uyarınca ilan olunur. 04/04/2023

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Basın No: ILN01847943