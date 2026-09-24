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Resmi İlanlar T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

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T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76343113-2016/377-Ceza Dava Dosyası
21.09.2026

Konu :

İ L A N

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/06/2026 tarih 2016/377 Esas 2026/160 Karar sayılı gerekçeli kararı ile,

1-Mohamad ve Fathıa oğlu 1977 Aleppo doğumlu Ayman MARI hakkında;

"Rüşvet Vermek" suçundan MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİ, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanık Ayman MARI' ya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, 3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 21/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02553738