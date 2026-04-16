T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/265 Esas

Davacı Mehmet Babadağ tarafından aleyhinize açılan Kırıkkale ili Çelebi ilçesi Karaağaç Köyü 109 ada 21 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı AYŞE ALTIPARMAK - 32104967170'ın yapılan araştırmalarda yurt dışı adresinin tespit edilerek tebligat çıkarılmasına rağmen bila tebliğ iade edildiği, tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalılarla birlikte Kırıkkale ili, Çelebi ilçesi, Karaağaç köyü, 109 ada 21 parsel sayılı taşınmaza elbirliği halinde malik olduğunu, taşınmaz üzerinde paylaşım yapamadıklarını, taşınmazın TMK 699.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışının yapılarak elde edilecek meblağın maliklerin payları oranında paylaşımına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 09/06/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir mazereti olmadan duruşmaya gelmez ise duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı HMK'nın 122 ve 147/1 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 31/03/2026

Basın No: ILN02448446