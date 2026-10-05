T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'NE yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/09/2026
BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE
MEVKİİ : BOZKURT MAHALLESİ
ADA NO : 381
PARSEL NO : 161
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYFEL AYAS-47203592192 - Köprübaşı Mah. Ayyıldız Sk. No:3A İç Kapı No:3Serdivan/ SAKARYA
2- AYSEL ÜNVER-43741707586 - Yenimahalle Mah. 291 Sk. No:36 İç Kapı No:8Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE
3- FATİH AYAS-47197592352 - Çalılıöz Mah. 363 Sk. No:32 İç Kapı No:11Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE
4- FATMA ÖKLÜ-41848770908 - No:59 KonurhacıobasıKeskin/ KIRIKKALE
5- KADEM AYAS-47200592256 - Esentepe Mah. Sapanca Sk. No:63 İç Kapı No:3Yenimahalle/ ANKARA
6- SAYIM AYAS-47230591236 - Tunahan Mah. Kuvayımilliye Cad. No:3D İç Kapı No:8Etimesgut/ ANKARA
7- TEMUR AYAS-47212591810 - Yenimahalle Mah. 307 Sk. No:6 İç Kapı No:9Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE
8- ÜÇLER AYAS-47236591018 - No:8 CabatobasıKeskin/ KIRIKKALE
9- YASİN AYAS-47083596136 - Kurtuluş Mah. İnceoğlu Sk. No: 16İç Kapı No: 1 Elmadağ/ ANKARA
AYŞE SANCAK - 23066396566
HACI AYAS - 47254590444
HASAN ARICA - 37363919922
HASAN PEHLİVANLI - 37750506902
NEZAKET ÖZBEK - 27478849368
OSMAN ARICA - 37357920118
SANİYE TOMBAK - 12263757058
ŞÜKRÜ PEHLİVANLI - 37747507066
TAYYİBE PEHLİVANLI - 37078529348
YUSUF ARICA - 37366919868
#ilangovtr
Basın No: ILN02562362